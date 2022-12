Top des marchés à Paris et sa région

Prenez le pouls de Paris et de sa région en découvrant ses marchés, des étals de fruits et légumes aux poissonneries ou crèmeries, en passant par les marchés aux fleurs.

Top des marchés à Paris et sa région

Laissez-vous happer par les couleurs, les odeurs et les marchands aguicheurs ! L'Île-de-France regorge de marchés en tous genres et l'identité de chacun reflète l'âme de son quartier.

Tout le mois de décembre 2022 les marchés de Noël sortent leurs chalets à Paris Region pour préparer les fêtes de fin d’année. Idées de cadeaux, spécialités gastronomiques et décorations de Noël remplissent les étals des villages de Noël et la magie envahit les rues pour un moment d’enchantement.

Marché de Rungis, le plus gigantesque

Zola l’avait surnommé le « ventre de Paris ». Installé aux Halles depuis huit siècles, le plus grand marché parisien a déménagé à Rungis au sud de la capitale, en 1969.

Montorgueil, le plus street

Piétonne de bout en bout, cette rue-marché est l'une des plus agréables de la capitale. Vous y trouverez des épiceries fines , des primeurs , des bouchers , des poissonniers et de nombreuses terrasses de restaurants, pour vous offrir une flânerie gourmande .

Marché des enfants rouges, le plus ancien

Dans le Haut Marais se cache le plus vieux marché couvert de Paris . Classé monument historique , le marché des Enfants rouges est un fief branché, où vous grignoterez, attablé à l'une des nombreuses et conviviales terrasses des produits frais venus du monde entier (italiens, libanais, japonais…).

Marché Saint-Martin, le plus populaire

Plus au nord, près de la place de la République, le petit marché couvert Saint-Martin, approvisionné auprès de producteurs français, offre des étals de grande qualité ponctués de comptoirs de plus en plus courus où partager un plat entre amis.